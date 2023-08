Solche Roboter, wie hier in Köthen präsentiert, könnten künftig in der Seniorenbetreuung helfen. Beim Projekt „EduXBot“ arbeiten Forscher und Entwickler mit Pflegepersonal zusammen, um (vorne von links) Pepper, Spot, Tiago sowie (dahinter) NAO und Double3 fit für den Einsatz zu machen.

Halle/Köthen/DUR- Der kleine Pepper lässt ein wenig den Kopf hängen und zeigt keine Regung. Doch ein kurzes Handauflegen genügt – schon reckt und streckt sich der knapp 1,20 Meter hohe Roboter, hebt sein weißes Plastikhaupt empor und lässt mit großen Augen den Blick durch den Seminarraum an der Hochschule (HS) Anhalt in Köthen schweifen. Pepper ist kein Spielzeug, sondern ein Hightech-Gerät, eines der fortgeschrittensten auf dem Markt. Und er ist keinesfalls bloße Science-Fiction.

Im Video: Notstand im Altersheim - Pflege-Roboter Pepper als Unterstützung

Bei einem Workshop in der Hochschule Anhalt in Köthen wurde gemeinsam mit den Pflegefachkräften überlegt, wie die Roboter künftig in der Pflege eingesetzt werden können. (Bericht: Anna Lena Giesert)

Schon in wenigen Jahren könnten er und andere seiner Art in Sachsen-Anhalts Krankenhäusern und Seniorenheimen die Pflegekräfte im Alltag unterstützen. Wie Pepper und Co. am besten helfen können, sollen sie von Menschen lernen. Mehr dazu im Video.