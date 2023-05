Video: Rund 5000 Jahre alte Totenhütte mit Skeletten in Sachsen-Anhalt gefunden

Schwere Baufahrzeuge stehen auf dem Baufeld von Daimler Truck in Halberstadt.

Halberstadt/DUR - Sensationelle Funde sind laut Einschätzung von Archäologen im Industriegebiet Ost in Halberstadt ans Tageslicht gekommen. Eine etwa 5000 Jahre alte Totenhütte mit Skeletten aus der Jungsteinzeit ist bei einer archäologischen Grabung auf einem 100 Hektar umfassenden Areal im Industriegebiet Ost in Halberstadt entdeckt wurden. Dort entsteht derzeit das weltgrößte Logistikcenter von Daimler Truck.

Im Video: Drohnenaufnahmen zeigen den sensationellen Fund in Halberstadt

Grabungsleiterin Dr. Susanne Friedrich vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt in Halle ist begeistert. Nach ihrer Einschätzung könnten die Funde in Halberstadt aus der Jungsteinzeit älter als das Weltkulturerbe Stonehenge in England sein.

Die Totenhütte aus der Jungsteinzeit sei eine Sensation. Der Fund ermögliche bislang unbekannte und einmalige Einblicke in die Kugelamphorenkultur, die etwa von 3250 bis 2500 vor Christus existierte und sich auch in der Harz-Region angesiedelt hatte.