Eine der wohl wichtigsten Straßenkreuzungen in Halle ist den gesamten Montagmorgen lang blockiert worden. Mehr dazu im Video.

Video: Stau und Ärger wegen Klimakleber in Halle - Berufsverkehr stundenlang blockiert

Klimakleber in Halle: Mit viel Fingerspitzengefühl und Speiseöl lösen Polizisten eine festgeklebte Aktivisten der Letzten Generation am Montagvormittag von der Paracelsusstraße.

Halle (Saale)/DUR/dpa - Aktivisten der „Letzten Generation“ haben am Montagmorgen um kurz nach 8 Uhr die Kreuzung Paracelsusstraße/B100 am Dessauer Platz für Autos blockiert. Mehrere Personen hatten sich mit Sekundenkleber auf dem Asphalt festgeklebt. Sie hielten Banner in den Händen und demonstrierten für mehr Klimaschutz.

Im Video: Letzte Generation in Halle - Aktivisten kleben sich auf Straße am Dessauer Platz fest

Letzte Generation in Halle: Wieder haben sich am Montag Aktivisten auf der Straße festgeklebt. (Kamera: Denny Kleindienst, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Wie die Beamten am Nachmittag mitteilten, wird gegen die vier beteiligten Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 19 und 27 Jahren jetzt wegen Nötigung und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ermittelt. Die Blockade war im Vorfeld nicht als Versammlung angezeigt worden.