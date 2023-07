Mitglieder der „Letzten Generation“ haben am vergangenen Freitag erneut eine Kreuzung in Halle blockiert. Wie betroffene Autofahrer reagierten.

Video: Straßen in Halle von Aktivisten blockiert – so reagierten die Autofahrer

Halle (Saale)/DUR - Am Freitagvormittag, den 15. Juli, ist es Aktivisten der Letzten Generation erneut gelungen, den Verkehr in der Saalestadt lahmzulegen. Fünf Mitglieder der Protestgruppe blockierten die Abfahrt der B100 am Dessauer Platz. In einer nicht angemeldeten Aktion hatten sich die Aktivisten kurz nach 10 Uhr auf die Fahrbahn begeben und diese stehend blockiert.

Während einige Autofahrer in ihrem Fahrzeug warteten, versuchten andere, die Blockade über den Gehweg zu umfahren. Das wurde allerdings von der Polizei, die etwa drei Minuten nach Beginn der Aktion vor Ort war, unterbunden.

Im Video: So reagieren die Autofahrer auf die Straßenblockade der "Letzten Generation"

Die Straßenblockade durch Klimaaktivisten der "Letzten Generation" kommt nicht bei allen gut an. (Video: Christian Kadlubietz, Bericht/Kamera: Robert Horvath)

Kurz darauf war ein gutes Dutzend Einsatzkräfte auf der Kreuzung. Noch keines der Mitglieder der Letzten Generation hatte sich zu dem Zeitpunkt mit Kleber auf der Straße fixiert. Der Verkehr wurde über die Berliner Straße abgeleitet. Autofahrer in unmittelbarer Nähe konnten von der Umleitung nicht profitieren und mussten anderthalb Stunden bei etwa 30 Grad Celsius auf der Straße verharren. Mehr dazu im Video.