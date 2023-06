In einem Kellerraum in Halle fertigt Omar Shalash Orientalische Lauten an, die auf Bühnen weltweit zum Einsatz kommen. Mehr dazu im Video.

Halle (Saale)/DUR - Omar Shalash sitzt auf einem einfachen Schemel in seiner Werkstatt in Halle und stimmt ein bauchiges Holzinstrument, das er zwischen seinem übergeschlagenen Bein und dem rechten Arm fixiert hat. Als alle Saiten richtig klingen, hält er für einen Moment inne. Dann beginnen die Finger seiner linken Hand wie auf ein geheimes Kommando hin über das Griffbrett zu wirbeln, während er mit der rechten die Saiten anschlägt.

Im Video: Oud-Werkstattbesuch bei Omar Shalash in Halle

Video: Werkstattbesuch bei Omar Shalash in Halle - er fertigt orientalische Lauten, die weltweit zum Einsatz kommen(Kamera, Bericht: Anna Lena Giesert)

Seit nunmehr rund zehn Jahren fertigt Omar Shalash diese Instrumente an, die er als Orientalische Knickhalslauten bezeichnet. Instrumente, bei deren Klang viele an Märchen aus Tausendundeiner Nacht denken mögen, lassen sich auf einer Oud doch Töne erzeugen, die der westlichen Harmonielehre fremd sind. Mittlerweile habe er Ouds an Menschen in vielen Ländern auf der Welt verkauft, sagt Shalash. Bis nach Brasilien habe er schon geliefert.