True-Crime-Projekt der Mitteldeutschen Zeitung und Volksstimme beleuchtet die Geschichten hinter Straftaten zwischen 1945 und 1990 in der Region in einem Audio- und Videopodcast. So wie jenen Fall aus den 70er Jahren, bei dem ein junger Mann ausrastete und einen Polizisten erschoss.

In dieser Hinterhofwohnung in Seehausen hat sich die Tat ereignet.

Magdeburg - - Es ist der 28. August 1973 im Hinrichtungsgefängnis der DDR in Leipzig-Connewitz. Kurz vor Morgengrauen wird ein 24-Jähriger in den Todestrakt geführt. Wenige Minuten später fassen zwei Begleiter Klaus Jemanke (Name geändert) links und rechts am Arm und bringen ihn in einen Nebenraum. Es fällt ein leiser Schuss. Der Verurteilte bricht nach dem Genickschuss tot zusammen.