Am Brocken hat sich der Himmel in der vergangenen Nacht bunt gefärbt. Experten gehen davon aus, dass das Naturspektakel auch in der kommenden Nacht zu sehen sein könnte.

Schierke/DUR/dpa - In der Nacht zu Samstag waren unter anderem auf dem Harzer Brocken und am Stadtrand von Magdeburg Polarlichter zu sehen. Auch in anderen Teilen Deutschlands - etwa über dem bayerischen Wagenbrüchsee - hatte sich der Himmel in der Nacht teils bunt gefärbt.

Über Sachsen-Anhalt sind in der Nacht zum Samstag zahlreiche Polarlichter (Aurora Borealis) zu sehen gewesen. (Kamera: Thomas Schulz, Schnitt: Samantha Günther)

Auslöser für das Himmelsspektakel war ein extrem starker Sonnensturm, der das Wochenende über anhalten soll. Die Farbe am Himmel entsteht, wenn ein solcher Sturm auf das Magnetfeld der Erde trifft. Wer das Schauspiel in der Nacht zu Samstag verpasst hat, wird voraussichtlich in der Nacht zu Sonntag noch einmal Gelegenheit haben, einen Blick zu erhaschen.

Polarlichter über Deutschland

Am Freitag hatten Experten der US-Wetterbehörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) vor einem Sonnensturm der Stufe fünf gewarnt. Diese Kategorie auf der fünfstufigen Skala sei zuletzt im Oktober 2003 erreicht worden. Die Ursprungsregion der Sonnenstürme - ein großer Sonnenfleckcluster - sei etwa 16-mal so groß wie der Durchmesser der Erde, so die NOAA-Experten.

In sozialen Netzwerken teilten zahlreiche Menschen nun Bilder von den Polarlichtern über Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) veröffentlichte auf der Plattform X Fotos von pink gefärbten Alpengipfeln und der Frankfurter Skyline.