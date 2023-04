Der 1. Motoballclub 70/90 Halle spielt mittlerweile über 53 Jahre Motoball in Halle. Welche neuen Zukunftspläne stehen für den Traditionsverein an? Mehr dazu im Video.

Halle/DUR - Der 1. Motoballclub 70/90 Halle spielt mittlerweile über 53 Jahre Motoball in Halle und seit 1993 sogar in der 1. Bundesliga. Der MBC ist der einzige Motoballverein in Mitteldeutschland, der nun auch in absehbare Zeit eine neue Motoball-Arena in Halle übergeben bekommt.

Im Video: 1. Motoballclub 70/90 Halle - MBC Torsten Wochatz im MZ-Interview

Also genügend Gründe für uns den Vereinschef des MBC Torsten Wochatz in unser Studio einzuladen. Er berichtete dort u.a. auch über die neuen Pläne des Vereins.

Im Studio-Talk in Halle: Vereinschef des MBC Torsten Wochatz.(Bericht: Torsten Grundmann)

