Einsatz in luftiger Höhe Video: Kran hievt Spitze von Petrikirche in Staßfurt - Kapsel gibt Geheimnis preis

Die von Bund und Land geförderten Sicherungsmaßnahmen an der Petrikirche in Staßfurt gehen voran. Am Mittwoch gab es dabei einen Einsatz in luftiger Höhe. Und es wurde ein Geheimnis aus 56 Metern Höhe gelüftet. Mehr dazu im Video.