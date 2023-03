Wenn Menschen Geld dafür ausgeben, sich betrügen zu lassen, dann muss da doch Magie im Spiel sein. Hans Klok sieht sich selbst als Illusionskünstler, aber eben auch als legalen Betrüger. Am Mittwoch, 22. März, war er auf Stippvisite in Magdeburg. Aus gutem Grund.

Nicht ohne seine Karten: Magier Hans Klok zu Gast in den Gruson Gewächshäusern in Magdeburg.

Magdeburg - „Es ist alles so schön clean in der Stadt.“ Hans Klok war zwar schon ein paar Mal in Magdeburg. Aber hatte keine genauen Erinnerungen mehr.

Am 22. März zeigte sich der „schnellste Magier der Welt“ richtig angetan von der Landeshauptstadt. „Es ist eine so wunderschöne Stadt“, sagte der 54-Jährige, der in die Gruson Gewächshäuser gekommen war. Dort geriet er ganz schön ins Schwitzen, als er Karten fliegen und einen Tisch schweben ließ. Wozu der ganze Zauber zwischen Farnen und Palmen?

„Man hat mir erzählt, Magdeburg ist das neue Las Vegas“, sagt Hans Klok schmunzelnd. Wenn er an seine Zeit in Sin City zurückdenkt, dann ist da keine Wehmut mehr zu spüren. 2019 war er dorthin gegangen, sollte zehn Jahre lang seine große Show voller magischer Momente im zweitgrößten Hotel auf die Bühne zaubern. Doch nach anderthalb Jahren war Schluss.

Auftritt in Magdeburg am 20. Mai 2023

Am Sonnabend, 20. Mai, gastiert Hans Klok in der Getec-Arena in Magdeburg. Beginn ist 20 Uhr. Tickets gibt es unter anderem auf www.biberticket.de

