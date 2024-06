Stadt zwischen den Gleisen Mit Video: Über geklaute Parkplätze, Reisezeit und Geldbörsen am Hauptbahnhof Halle

Was ärgert Taxifahrer am Hauptbahnhof, wohin treibt es Reisende in Halle, wenn sie in den Zug steigen und was passiert, wenn plötzlich der gesamte Bahnhof geräumt werden muss? Das alles erzählen wir in der neuen fünften Folge von "Stadt zwischen den Gleisen".