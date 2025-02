Das schöne am Dasein in der Opposition ist der fehlende Realitätscheck. Das ist gleichzeitig auch das gefährliche aktuell. Versprechen sind schnell formuliert für den Stimmenfang. Vor allem, wenn die Beweispflicht nicht erforderlich ist und erst folgt, wenn der Erfolg schon eingefahren ist. Deshalb ist Hetze in diesen Tagen so erfolgreich. Sie muss sich nicht beweisen, sondern wird Ihnen als Wähler schnell und einfach zum Mitnehmen wortwörtlich vor die Füße geklatscht. Aufregung und Empörung, die ist rasch formuliert, schürt in der Regel aber nur Wut. Und auf die setzen jene Parteien, die mit ihrem Wahlprogramm nicht glänzen können – wohl aber mit dem Versprechen, dass alles anders wird. Wie dieses anders aussieht, das entscheiden Sie morgen.Die Autorin erreichen Sie unter:

