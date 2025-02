Stendal. - Wer in Stendal wohnt, muss nicht in Stendal wählen. Das Kreuz zur Bundestagswahl 2025 kann überall auf der Welt gemacht werden: per Briefwahl. Die Stadtverwaltung hat in diesem Jahr mehr Unterlagen ins Ausland geschickt als zu den letzten Wahlen.

