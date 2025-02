Bundestagswahl 2025 "Im Osten wird’s heftig" – Stimmen zum AfD-Erdrutschsieg in Ostdeutschland

Die AfD geht in den neuen Bundesländern als Wahlsieger hervor. Auch im Wahlkreis 66. Für Salzwedels SPD-Ortschef Robert Drews schwer verdaulich. In seiner Heimat holte die AfD in einem Dorf mehr als die Hälfte aller Stimmen.