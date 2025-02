Die Volksstimme fragte die Bürger im Wahlkreis 66, was sie von einer neuen Bundesregierung erwarten. Die Kandidaten der Parteien antworten, wie sie die Gesundheitsversorgung auf dem Land sicher wollen.

Frage an die Kandidaten: Was tun, wenn immer mehr Ärzte im Norden Sachsen-Anhalts fehlen?

Burg/Salzwedel/Stendal. - Die Reporter der Volksstimme-Redaktionen im Wahlkreis 66, zu dem der Altmarkkreis sowie die Landkreise Jerichower Land und Stendal gehören, haben die Bürger auf der Straße gefragt, was sie von der künftigen Bundespolitik erwarten. Aus den drei am häufigsten genannten Themen sind Fragen formuliert und den sechs Direktkandidaten der aktuell im Bundestag vertretenen Parteien gestellt worden. Dazu gehört auch die Gesundheitsversorgung auf dem Land. Gerry Weber (CDU), Thomas Korell (AfD), Nadja Lüttich (Die Linke), Herbert Wollmann (SPD), Marcus Faber (FDP) und Miriam Zeller (Grüne, Anm. der Red.: Reihenfolge nach den Zweitstimmen der Bundestagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt) haben auf die Frage „Was sollte Ihrer Meinung nach angegangen werden, damit das Gesundheitssystem auch im ländlichen Raum verlässlich und bezahlbar bleibt?“ folgende Antworten gegeben: