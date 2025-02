Die Volksstimme stellt die Direktkandidaten im Wahlkreis 66 im Kurzporträt vor. Herbert Wollmann (SPD) aus Stendal tritt erneut zur Bundestagswahl an. Sein Hauptthema ist die Gesundheitsversorgung.

Herbert Wollmann aus Stendal will ein zweites Wahlwunder schaffen

Stendal - Herbert Wollmann ist wieder auf der „Route 66“ auf Wahlkampftour. Das Markenzeichen, das an die berühmte amerikanische Traumstraße erinnert, begleitete ihn schon bei seinem ersten Bundestagswahlkampf. Der Stendaler will den Wahlkreis 66 für die SPD verteidigen. Was anderes bleibt ihm auch nicht, um erneut ins Parlament einzuziehen. Sein Platz 4 auf der Landesliste ist wenig erfolgversprechend, die Flinte von vornherein ins Korn zu werfen, nicht sein Ding.