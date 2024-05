Erhöhung der Beiträge für die Kita-Betreuung und Co.: Die Volksstimme befragt Kandidaten für den Gardelegener Stadtrat zu kommunalpolitischen Themen. Im Interview dieses Mal: Florian Henke (SPD).

Kommunalwahl 2024 in Gardelegen

Gardelegen/he - Florian Henke (SPD) kandidiert für den Gardelegener Stadtrat. Im Interview äußert er sich zu Themen wie Energieeinsparungen, Digitalisierung und Kinderbetreuung.

Am großen Wahlsonntag am 9. Juni werden in der Hansestadt das EU-Parlament, der Kreistag, der Gardelegener Stadtrat, 29 Ortschaftsräte und zwei Ortsvorsteher gewählt.