Klötze - Stadtratskandidat Kay Knittel stellt sich vor der Kommunalwahl den Fragen der Bürger (Auszüge):

Sind Sie für Tempo 30 in den Ortschaften der Einheitsgemeinde?

Kay Knittel: Ja, ich bin eindeutig für Tempo 30. Weil es gerade in den Ortschaften Situationen gibt, wo die dementsprechenden Kraftfahrer auch oft reagieren müssen und das kann man definitiv bei 30 machen. Da denke ich mal, ist das die beste Option.

Kommunalwahl in Klötze 2024: Kay Knittel (CDU) beantwortet Fragen der Bürger. (Kamera: Christiane Reinert, Interviewer: M. Schulze / H. Lehmann)

Sollte das Geld aus Photovoltaik-Anlagen (PV) direkt in die Orte gehen, wo diese Anlagen entstehen?

Also, ich bin der festen Meinung, dass diese Einnahmen aus den Photovoltaik-Anlagen in den Ortschaften bleiben. Erstmal wird es für die dementsprechenden Kommunen auch interessant, wenn diese Einnahmen dort bleiben und die dort auch weiter verwendet werden können.

Wäre es nicht klug, kleine Kindereinrichtungen zu schließen beziehungsweise zusammenzulegen?

Natürlich ist es immer schön, wenn man in den Ortschaften die Einrichtungen erhält, auf jeden Fall. Es ist aber auch immer eine finanzielle Sache, und wir müssen auch einen dementsprechenden Standard wahren, und das ist mit dem wenigen Geld, was in den Haushaltskassen drin ist, einfach manchmal nicht möglich. Da muss auf jeden Fall mit den Eltern gesprochen werden, dass da Möglichkeiten zusammengelegt werden und die Eltern da auch Mitspracherecht haben. Das, finde ich, ist ganz wichtig. Es geht ja um die Zeit der Eltern, der Arbeitszeit vor allen Dingen und um die optimale Betreuung der Kinder.

Braucht eine Einheitsgemeinde wie Klötze mit weniger als 10.000 Einwohnern und finanziellen Problemen wirklich zwei Freibäder?

Meine Meinung ist ja, gerade weil ich Fördermitglied vom Freibad Kunrau bin, bin ich der Meinung dass so etwas erhalten werden muss. Gerade auch aus touristischer Sicht. Das Waldbad Klötze hat auch Tradition. Freibäder müssen einfach erhalten werden, weil wir damit die Attraktivität der Region erhalten. Dass das finanziell schwierig wird und die entsprechenden Kosten gedeckt werden müssen, ist klar. Darum müssen alle möglichen Fördertöpfe angefasst werden, um diese Sachen eben zu unterhalten.

Was wollen Sie für das Miteinander tun?

Als hoffentlich bald Stadtrat möchte ich mit den Bürgern zusammen in Dialog treten und gemeinsam Wege finden, dass alle Schichten der Gesellschaft am Gemeinwohl mitarbeiten können. Das bedeutet für mich, dass ich an den Bürgersprechtagen vor Ort sein werde beziehungsweise mit den Bürgern sprechen kann, und jeder auch weiß, dass er jederzeit zu mir kommen kann. Ich bin zu finden in Klötze, ich denke mal, ich bin bekannt. Und dort bin ich auch jederzeit bereit, dementsprechend für die Probleme da zu sein.

Was genau ist Ihr persönlicher Antrieb, warum möchten Sie nach der Wahl in den Klötzer Stadtrat einziehen und dort mitarbeiten?

Ich bin der Meinung, dass wir gemeinsam mit der älteren Generation die jüngere Generation fördern müssen, dass die politisch interessiert sind, sich am kommunalen Geschehen beteiligen, vor allen Dingen Mitspracherecht haben und auch zugelassen werden. Das ist bei uns zur Zeit im Stadtrat nicht so. Es sind eingeschliffene Bahnen, die in irgendeiner Weise aufgebrochen werden müssen. Die junge Generation muss mit ihren neuen Ideen auch gehört werden, mit diesen muss auch gearbeitet werden.