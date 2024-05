Kommunalwahl 2024 in Salzwedel

Salzwedel - Auf Platz eins der Kandidatenliste für die Wählergemeinschaft Salzwedel Land steht Arne Beckmann. Der Finanzbeamte gehört dem Salzwedeler Stadtrat seit 15 Jahren an und leitet seit fünf Jahren den städtischen Finanzausschuss.

Video: Arne Beckmann (Wählergemeinschaft Salzwedel Land)

Dem erfahrenen Kommunalpolitiker sind vor allem die finanzielle Stabilität der Stadt Salzwedel, der Erhalt von Infrastrukturen wie Kitas und Grundschulen sowie Demokratietreue wichtig. „Die Wählergemeinschaft Salzwedel Land steht dafür, respektvoll und auf dem Boden der Verfassung stehend mit den gewählten Vertretern umzugehen“, unterstreicht er. Eine neue Verkehrsregelung in der Neuperverstraße wird es mit ihm und seiner Wählergemeinschaft nicht geben. „Es besteht ein mehrheitlicher Stadtratsbeschluss, dass die Neuperverstraße keine Fußgängerzone wird“, betont er auf Nachfrage. Mit der Tempo-20-Zone liege ausreichende Sicherheit vor. Ärzte, Apotheker und Geschäfte seien weiterhin gut zu erreichen.

Ein weiteres Thema ist der allgegenwärtige Leerstand von Ladengeschäften. Eine Patentlösung dafür parat zu haben, behauptet Beckmann nicht. Aus seiner Sicht können neue Lösungen zur Belebung dieser Räumlichkeiten, beispielsweise eine Kombination von Wohnen und Kleingewerbe, „nur gemeinsam mit der Verwaltung und den Vermietern“ erarbeitet werden. Das größte Problem der Stadt Salzwedel sind aus seiner Sicht die Finanzen. „Ein solider ausgeglichener Haushalt bleibt das Fundament der Stadtentwicklung und ist das größte Problem in der Zukunft“, so Beckmanns Einschätzung. Er sieht es deshalb als eine seiner wichtigsten Aufgaben an, eine bessere finanzielle Ausstattung der Stadt Salzwedel durch die Verteilung der Steuereinnahmen von Land und Bund immer wieder anzumahnen.

Dabei gehe es ihm darum, die kommunale Selbstverwaltung zu erhalten und nicht wieder in die Zahlungs- und Handlungsunfähigkeit zu kommen, wie er im Gespräch mit der Volksstimme sagt. In diesem Zusammenhang sieht er gewisse Chancen im weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, die Geld in die Kassen der Stadt und der Ortschaften spülen können. Unter diesem Aspekt und im Einvernehmen mit den Bürgern vor Ort ist er für neue PV-Freiflächenanlagen und Windräder offen.