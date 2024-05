Klötze - Stadtratskandidat Horst Wienecke stellt sich vor der Kommunalwahl den Fragen der Bürger (Auszüge):

Sind Sie für Tempo 30 in den Ortschaften der Einheitsgemeinde?

Horst Wienecke: Also ich bin grundsätzlich für Tempo 30 in den Orten, denn wir sehen eigentlich, wie die Verkehrsdichte zunimmt und auch mit der Begrenzung 50 umgegangen wird. Denn dort, wo keine Kontrollen bei Tempo 50 stattfinden, da wird auch so gefahren, gefühlsmäßig kann man immer sagen mehr als 50. Aber das wäre natürlich der Punkt: Die Kontrolle in dem Moment wäre das Wichtigste.

Sollte das Geld aus Photovoltaik-Anlagen (PV) direkt in die Orte gehen, wo diese Anlagen entstehen?

Ja, denn die Gemeinden, die durch diese Anlagen belastet werden, könnten ja auch irgendwie Nachteile haben, Tourismus und irgendwie andere Sachen. Dann sollte dieses Geld auch in den Gemeinden so verwandt werden, um diese Sachen zu überbrücken.

Wäre es nicht klug, kleine Kindereinrichtungen zu schließen beziehungsweise zusammenzulegen?

Also grundsätzlich: nein. Ich bin sowieso ein Verfechter von: kleine Füße, kleine Wege. Dementsprechend sollte man versuchen, wenn die Wirtschaftlichkeit einigermaßen vorhanden ist, die Einrichtungen zu erhalten. Man kann nicht immer alles ans Geld hängen, um die Einrichtung zu erhalten. Da sind dann auch Infrastruktursachen, die sich auf junge Leute auswirken. Die Gemeinden leben eigentlich dadurch, damit das Zusammenleben funktioniert. Und das fängt bei Kindesbeinen an.

Braucht eine Einheitsgemeinde wie die Stadt Klötze mit insgesamt weniger als 10.000 Einwohnern und mit finanziellen Problemen wirklich zwei Freibäder?

Ich bin grundsätzlich dafür, dass das Bad in Kunrau, es ist ja kein neues Bad, instand gesetzt wird und auch wieder der Infrastruktur zur Verfügung steht. Der zweite Punkt ist: Wir haben zwei Grundschulstandorte, einen in Klötze und einen in Kunrau, und die Sorgen um das Schwimmenlernen der Kinder wird immer größer. Somit wäre das eigentlich berechtigt, dass man in Kunrau dementsprechend das Freibad installiert. Wie man da mit den Fördermitteln und -möglichkeiten umgehen kann, das ist uns allen bekannt. Ohne Fördermittel ist es nicht machbar. Und damit wäre das auch für das Umfeld eine lohnende Sache, denn das Bad ist bei der Bevölkerung hoch angebunden und war in den Zeiten, wo es genutzt wurde, ein guter Anlaufpunkt, es wurde auch rege und gut genutzt.

Was wollen Sie für das Miteinander in der Einheitsgemeinde tun?

Wir leben in einer Demokratie und der Grundgedanke einer Demokratie ist eigentlich die kommunale Selbstverwaltung. Und diese kommunale Selbstverwaltung sollte man nicht zentralisieren. Wir haben ja schon durch Bildung der Einheitsgemeinde Klötze dementsprechend einen Kompetenzverlust in den Orten zu verzeichnen. Da sollte man dann entsprechend die Ortschaftsräte gut ausstatten, zum Beispiel auch mit mehr Mitspracherecht, was dann im Stadtrat auch umgesetzt werden könnte, um den Zusammenhalt in den Kommunen sowie um dementsprechend das Mitbestimmungsgefühl zu fördern.

Was genau ist Ihr persönlicher Antrieb, warum möchten Sie nach der Wahl in den Klötzer Stadtrat einziehen und dort mitarbeiten?

Ich war ja lange im Klötzer Stadtrat, bis 2019. Dann bin ich dort nicht wieder reingekommen. Mein Bestreben war aber, dann in den anderen öffentlichen Gremien wie im Kreistag, und dafür zu sorgen, dass wir hier in dem Gebiet um Klötze als Stadt und auch als Kommune immer gut vertreten waren. Und das wäre jetzt auch für die Zukunft mein Anlass. Das Alter ist natürlich schon mal erwähnenswert, aber man sollte auch die Erfahrungen nutzen, die man jetzt in den über 30 Jahren Kommunalpolitik gesammelt hat, und allerhand Wege aufgezeigt hat. Diese Erfahrung sollte man noch nutzen. Das ist eigentlich mein Anliegen, dass ich, wenn ich in diese Position wieder gewählt werde, das dann auch umsetzen kann und den jüngeren Leuten, die dann nachkommen, dementsprechend auch Erfahrung übermitteln könnte.