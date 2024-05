Klötze - Stadtratskandidat Thomas Korell stellt sich vor der Kommunalwahl den Fragen der Bürger (Auszüge):

Sind Sie für Tempo 30 in den Ortschaften?

Thomas Korell: Ich bin ganz klar dagegen. Ich habe einen Artikel gelesen, da wurde das durchgeprüft, eine Statistik erhoben. Wenn man Tempo 30 fährt, erhöht man den Stickoxydausstoß um 260 Prozent. Also würden wir damit der Umwelt nichts Gutes tun. Zweitens würde sich der Spritverbrauch um 20 Prozent erhöhen. Deshalb halte ich davon überhaupt nichts.

Sollte das Geld aus Photovoltaik-Anlagen (PV) in die Orte gehen, wo diese Anlagen auch entstehen?

Grundsätzlich würde ich nicht das gesamte Geld in den Orten lassen, weil ja die Stadtkassen klamm sind, aber man sollte sich überlegen, ob man das aufteilt. Ein Teil auf jeden Fall. Die Orte sollen ja davon profitieren, wenn sie PV-Anlagen aufstellen. Grundsätzlich haben wir in Klötze ein gutes Rezept mit der PV-Geschichte. Ich denke, da würden alle profitieren, wenn man das so weiter durchzieht.

Wäre es nicht klug, kleine Kindereinrichtungen zu schließen oder zusammenzulegen?

Grundsätzlich finde ich es nicht klug oder nicht gut, wenn wir die Kitas schließen oder Einrichtungen zusammenlegen, da wir damit auch das Dorfleben runterschrauben oder den Dörfern etwas wegnehmen. Das würde ich absolut nicht gut heißen. Sollte es extrem große bauliche Mängel geben, was sich die Stadt nicht leisten kann, dann müsste man im Einzelfall prüfen, ob es überhaupt rentabel wäre, für zehn, 12, 15 Kinder eine Kita zu erhalten. Das ist immer eine Geldfrage. Grundsätzlich bin ich absolut dagegen, Kitas zu schließen.

Braucht eine Einheitsgemeinde wie Klötze mit weniger als 10.000 Einwohnern und finanziellen Problemen wirklich zwei Freibäder?

Mit Klötze haben wir ein schönes Bad. Kunrau, ich bin ganz klar für das Bad, also Kunrau soll auch wieder ein Bad bekommen. Ob man sich das leisten kann oder nicht, ist eine andere Frage. Wir sind dafür, wir wollen das Bad erhalten, oder wir wollen ein neues Bad. Und wenn ich mal in die Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf gucke, dort leistet sich die Verbandsgemeinde drei Bäder. Das funktioniert, also warum soll es nicht bei uns funktionieren?

Was wollen Sie für das Miteinander tun?

Grundsätzlich ist es schwer, Geldverteilung hin und her, wer bekommt wie viel. In den Zeiten, wo Geld für sinnlose Projekte ausgegeben wird, Genderprojekte, da verschwindet unglaublich viel Geld. Das könnte man auf die Kleinen verteilen. Da, wo es hingehört, auf die Bürger.

Was ist Ihr persönlicher Antrieb, warum möchten Sie in den Klötzer Stadtrat einziehen und dort mitarbeiten?

Ich bin ja jetzt schon eine Wahlperiode im Stadtrat. Wir haben einige Sachen oder Anträge gebracht, die uns vorangebracht haben. Ein Beispiel ist der Behindertenbeauftragte, der eigentlich nur für Salzwedel da war. Den haben wir durch den Antrag auch nach Klötze gebracht. Das ist ein Punkt, der mich dazu bringt, das weiterzumachen, um für uns was Besseres zu machen. Die Vereine sind für mich sehr wichtig. Ohne Vereine haben wir kein Landleben. Und die Bürger, die sich in Vereinen engagieren, die bringen uns in der Stadt auch weiter. Deshalb sollten die Vereine klar im Vordergrund stehen, dass wir die Vereine mehr fördern, besser fördern. Das Ehrenamt ist unglaublich wichtig. Ich selbst komme aus dem Sport und erlebe es fast täglich, dass der Sport ein großes Thema ist, das liegt mir sehr am Herzen. Die Feuerwehren sind unglaublich wichtig. Die müssen auf jeden Fall gefördert werden, besser gefördert werden, besser ausgestattet werden. Ganz wichtig wäre, dass wir definitiv die Kitas, dass die keine Beitragserhöhungen mehr bekommen. Unser Ziel ist es auch im Land, die Beitragsgebühren abzuschaffen.