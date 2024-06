Bei der Kreistagswahl 2024 in Zerbst hat die AfD überraschend die meisten Stimmen erhalten. Spitzenkandidat Dirk Tischmeier erreichte fast dreimal so viele Stimmen wie 2019. Erfahren Sie mehr über die Ergebnisse und Reaktionen.

Stimmungswandel bei der Kreistagswahl in Zerbst: AfD an der Spitze

Bei der Kreistagswahl 2024 in Zerbst hat die AfD überraschend die meisten Stimmen erhalten.

Zerbst. - 2019 holte die SPD im Wahlbereich 1, also der Einheitsgemeinde Zerbst, entgegen dem kreisweiten Trend – da dominierte die CDU – mit 24,75 Prozent die meisten Stimmen. Diesmal setzte sich von der ersten Schnellmeldung an hingegen die AfD an die Spitze, die vor fünf Jahren erst auf Rang 4 folgte.

Am Sonntag jedoch machte ein Großteil der Wähler in Zerbst und den Umlandgemeinden seine Kreuze bei der Alternative für Deutschland. Um 23.01 Uhr konnte sie nach Auszählung von 32 der 35 Wahlbezirke insgesamt 30,63 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Die meisten erhielt der hiesige AfD-Spitzenkandidat Dirk Tischmeier. Zu dem Zeitpunkt waren es mit 3057 bereits fast dreimal so viele Stimmen wie 2019 (damals waren es 1.100).

Spitzenkandidaten erhalten die meisten Stimmen

Hinter der AfD lieferten sich die SPD und die Freie Fraktion Zerbst (FFZ) ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Eindeutig war allein, dass die jeweils auf Listenplatz 1 gesetzten Bewerber die meisten Wählerstimmen auf sich vereinten. Bei der SPD setzte sich hier der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann deutlich ab, bei der FFZ war es derweil Mario Rudolf.

Die CDU folgte erst auf Rang 4, abgeschlagen dann Linke, Grüne und FDP sowie Pro Wolfen.