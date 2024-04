Kommunalwahl in der Börde Von Rentner bis Bankkaufmann: 72 Kandidaten treten für den Haldensleber Stadtrat an

In Haldensleben wird am 9. Juni ein neuer Stadtrat gewählt. Auch die Ortschaftsräte in den Ortsteilen werden neu gewählt. Welche Parteien und Wählergruppen wieder antreten und welche herausfallen.