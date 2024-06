Nun sind auch der Ortschaftsrat in Elbingerode ausgezählt und fünf Plätze besetzt. In Sorge und Tanne sorgen die Wähler derweil für Resultate, die selbst für Verwaltungsexperten Fragen aufwerfen. Was vor Ort passiert ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stadt Oberharz. - Auch am Tag drei nach der Marathon-Wahl am Sonntag (9. Juni) ist in der Oberharzstadt längst noch nicht alles in trockenen Tüchern. Die wichtigste Nachricht: Es gibt seit Mittwoch (12. Juni) auch ein vorläufiges Endergebnis für den Ortschaftsrat Elbingerode. Fünf Sitze sind dort zu vergeben, fünf Mandatsträger sind – siehe Auflistung weiter unten in diesem Text – gekürt.