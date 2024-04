Mit einer Hockeraktion machen Beauftragte machen darauf aufmerksam, dass in Genthin nur ganz wenige Frauen mitregieren. Noch viel weniger als im Landes- und Bundesdurchschnitt.

In Genthin bestimmen Männer, wo's langgeht - Frauen sucht man mit der Lupe

Genthin. - Nur drei Frauen sitzen im Genthiner Stadtrat. Dabei hat der insgesamt 27 besetzte Sitze. Damit liegt Genthin noch unter der ohnehin geringen Frauenquote in den Stadt- und Gemeinderäten Sachsen-Anhalts, die in vielen Teilen unter 20 Prozent liegt. Deutschlandweit liegt der Frauenanteil in kommunalen Vertretungen auf Kreisebene bei 30 Prozent.