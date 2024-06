Die Volkstimme kommt im Rahmen der Kommunalwahl-Serie „Talk am See“ mit den Kandidaten für den Burger Stadtrat im Flickschupark ins Gespräch. Weniger Regularien für die Innenstadt sind Schwerpunkte für die FDP in der Kreisstadt.

„Talk am See“ mit Udo Vogt und Frauke Wieland.

Burg. - Fünf Tage noch bis zur Kommunalwahl – und die Kandidaten laufen sich warm. Auch die Volksstimme nutzt die Zeit, die Parteien, ihre Bewerber und Programme vorzustellen – unter anderem in der Serie „Talk am See“ am Burger Flickschuteich.