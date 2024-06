Bei der Stadtratswahl in Möckern triumphiert die CDU. Auch die AfD ist erstmals vertreten. In zwei Ortschaftsräten hingegen muss nun das Los entscheiden.

Möckern. - Die CDU ist die Gewinnerin der Stadtratswahl in Möckern. Mit 46,75 Prozent der Wählerstimmen entfallen laut vorläufigem Endergebnis auf die Christdemokraten 13 Sitze im neuen Stadtrat. Zweitstärkste Kraft ist mit 26,91 Prozent die Wählergemeinschaft Fläming, die mit acht Kandidaten in den Stadtrat einzieht. Mit je zwei Sitzen sind Die Linke und die FDP vertreten.

Die Freie Wählergemeinschaft Friedensau 04 entsendet einen Bewerber in den Stadtrat. Auch mit dabei ist die SPD mit einem Sitz. Erstmals kann die AfD einen Sitz für sich beanspruchen. Der einzige Bewerber der Partei aus dem Wahlbereich II vereinte 5,06 Prozent der Wählerstimmen auf sich.

Grüne sind chancenlos

Chancenlos blieben die Kandidatin der Grünen, Cosima Saul, und die Einzelbewerberin (EB) Johanna-Izabel Wengersky, die im Wahlbereich 4 angetreten war.

Nicht in allen Ortschaftsräten konnten alle Sitze vergeben werden. Mancher Einzelbewerber vereinte so viele Stimmen auf sich, dass es für zwei Sitze gereicht hätte. In Wallwitz und Wüstenjerichow muss in der Sitzung des Wahlausschusses am Donnerstag wegen Stimmengleichheit das Los entscheiden, wer ins Gremium rücken kann.

Hohe Wahlbeteiligung

11.020 Wahlberechtigte waren in der Einheitsgemeinde Möckern aufgefordert, ihren Stadtrat neu zu wählen. Nicht nur in den Dörfern lag die Wahlbeteiligung teils deutlich höher als bei früheren Wahlen. Bis in die Nacht dauerte die Auszählung der Stimmen in den Wahllokalen, weil zuerst die Europawahl und die Kreistagswahl ausgezählt werden mussten, bevor es an den Stadtrat und die 27 Ortschaftsräte ging. Auch am Montagmorgen kamen die Wahlhelfer des Briefwahllokals noch einmal zusammen, um die letzten Stimmen auszuzählen.

In einem ersten Statement erklärte Möckerns Bürgermeisterin Doreen Krüger (WG Fläming), sie könne mit dem Wahlergebnis gut leben. Das Abschneiden der AfD erschrecke zwar, sei aber wohl vor allem Ausdruck des Protestes. Der neue Stadtrat kommt am 1. Juli zusammen.