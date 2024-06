So sehen die Ortsgremien in der Einheitsgemeinde Genthin aus.

Neue und bekannte Namen in den Genthiner Ortschaftsräten

In den Ortschaften wurden neue Räte gewählt.

Genthin - Die Ortschaften haben gewählt und zeigen dabei durchaus Mut zu Neubesetzungen. So sehen die Gremien in den Dörfern aus:

Parchen

Freiwillige Feuerwehr (FFW) Parchen: 49, 0 Prozent, CDU: 33,5 Prozent, FDP: 9,3 Prozent, Grüne: 8,07 Prozent.

In den Ortschaftsrat gewählt wurden

FFW Parchen: Elko Bernau (207 Stimmen), Hubert Schwandt (206), Christine Söchting (79).

CDU: Patrick Wolter (337 Stimmen), Stefan Friedrich (87).

FDP: Bennet Wiese (118).

Grüne: Ernst-Adolf Kampe (102).

Schopsdorf

Wählergemeinschaft (WäGeS) Schopsdorf: 62,2 Prozent, CDU: 20,6 Prozent, Einzelbewerber Nils Rosenthal: 17,0 Prozent.

In den Ortschaftsrat gewählt wurden:

WäGeS: Sven Mehlhase (74), Jan Michelmann (54), Aylin Mehlhase (42).

CDU: Paul Brameier (69).

Einzelbewerber: Friedrich Rosenthal (71).

Tucheim

CDU: 52,4 Prozent, Ländliche Wählergemeinschaft (LWG) Fiener: 44,1 Prozent, SPD: 3,4 Prozent.

In den Ortschaftsrat gewählt wurden:

CDU: Christian Köpke (322), Ines Banse (179), Torsten Gutschmidt (144), Kristin Blume-Schröder (95), Thomas Weichert (83).

LWG Fiener: Rolf-Petert Kühne (281), Sören Rawolle (229), Marc Eickhoff (145), Claudia Hamann (132).

Gladau

In Gladau fehlte in der Nacht noch ein Ergebnis. So war der vorläufige Stand.

CDU: 67, 4 Prozent, Einzelbewerberin Mandy Grahn 25,7 Prozent, Freiwillige Feuerwehr (FFW) Gladau: 6,8 Prozent.

In den Ortschaftsrat gewählt wurden nach vorläufigem Stand:

CDU: Sandra Thiem (123), Henry Krüger (62), Klaus Voth (42), Marc Randel (35).

Einzelbewerberin: Mandy Grahn (102).

Mützel

In Mützel kommen alle Mitglieder des neuen Ortschaftsrates von der Wählergemeinschaft (WG) Mützel.

In den Ortschaftsrat gewählt wurden:

Rüdiger Feuerherdt (556 /51,72 Prozent), Henryk Lampert(191/ 17,77 Prozent), Michael Rebischke (106/ 9,86 Prozent), Michael Hünecke (66/ 6,14 Prozent), Martin Hirschfeld (60/ 5,58 Prozent), Michael Sens (53/ 4,93 Prozent), Danny Seeger (43/ 4 Prozent) .

Fienerode

In Fienerode wurde Marcus Marold mit 15 Stimmen zum neuen Ortsvorsteher gewählt.