Volksstimme-Serie „Talk am See“: Heute mit Kandidaten von Bündnis 90/Die Grünen am Flickschuteich: Sie setzen auf breite Bürgerbeteiligung, eine Verwaltung, die sich als Dienstleister versteht, und Stärkung des Ehrenamtes.

Volksstimme-Talk mit Kandidaten: Ehrenamt und Vereine in Burg stärken

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg. - Zwei Wochen noch bis zur Kommunalwahl – und die Kandidaten laufen sich warm. Auch die Volksstimme nutzt die Zeit, die Parteien, ihre Bewerber und Programme vorzustellen – unter anderem in der Serie „Talk am See“ am Burger Flickschuteich.