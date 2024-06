Am 9. Juni 2024 wurde im Landkreis Stendal neu gewählt. Allein für die 48 Sitze im Kreistag gab es 234 Kandidaten. Fast 92.000 Wahlberechtigte waren zum Urnengang aufgerufen. Wer macht am Ende das Rennen?

Live: Wer zieht in den Kreistag Stendal ein? Alle Ergebnisse hier

Wer sich in der kommenden Wahlperiode als Kreistag im Stendaler Landratsamt versammelt, entscheidet sich am 9. Juni bei der Kommunalwahl.

Stendal. - Eine der vielen Wahlen, bei denen die Bürger im Landkreis Stendal am Sonntag, 9. Juni, ihre Stimme abgeben konnten, ist die Wahl zum Kreistag. 48 Sitze waren dafür in der Region rund um Stendal, Osterburg, Havelberg, Tangermünde und Co. zu vergeben.

Wer gewinnt diese Wahl? Wer ergattert einen Sitz? Wo sind die Hochburgen der einzelnen Parteien und Wählergemeinschaften? Hier finden Sie am Abend des 9. Juni und in den Tagen darauf immer die aktuellsten Ergebnisse.

Wahl 2024 in Sachsen-Anhalt: Die Ergebnisse in allen Kreistagen hier

Wie hat Stendal bei der Kreistagswahl gewählt?

Wer hat in den einzelnen Kommunen gewonnen?