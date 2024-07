Magdeburg. - „Das war kein guter Start in die achte Legislaturperiode.“ Wigbert Schwenke wirkte sichtlich angefasst. Fast anderthalb Stunden hatte es gedauert, bis feststand, dass der langjährige CDU-Fraktionsvorsitzende nun Stadtratsvorsitzender ist.

Im ersten Wahlgang hätte er 28 Ja-Stimmen bekommen müssen, erhielt aber nur 26 von 54 abgegebenen Stimmen. Einen Gegenkandidaten hatte es nicht gegeben. Nun kamen Irritationen auf, wie es weitergehen kann. Bernd Heynemann (CDU-Fraktion), der die Sitzung als Alterspräsident leitete, hatte verkündet, dass es einen zweiten Wahlgang gebe, wenn im ersten nicht genügend Stimmen zusammenkämen.

Doch als Rechtsamtsleiterin Alexandra Kuhle erklärte, dass Schwenke in einem zweiten Wahlgang nicht mehr antreten dürfte, kamen Irritationen auf. Zwischenzeitlich stand die komplette Sitzung auf dem Spiel. Nach einer ersten Auszeit zweifelte CDU-Fraktionsvorsitzender Tim Rohne die Wahl an, da bei weitem nicht jedem bewusst gewesen sei, dass es keinen zweiten Wahlgang geben würde. Wieder gab es eine Pause, wieder wurden Gesetzestexte gewälzt, um Klarheit zu schaffen. Am Ende zweifelte der Stadtrat mehrheitlich die Wahl an – bei Gegenstimmen von AfD und Gartenpartei.

Wahl angezweifelt

So konnte der erste Wahlgang wiederholt werden. Dieses Mal bekam Schwenke 31 Ja-Stimmen bei 22 Gegenstimmen und einer Enthaltung. Damit stand sein Sieg fest. Er nahm die Wahl auch an. Sein anschließender Appell war dann umso eindringlicher: „Da war ein ganzes Stück Inszenierung dabei. Ich hoffe nicht, dass sich das als Arbeitsweise in den nächsten fünf Jahren prägt. Wir haben eine große Verantwortung.“

Stellvertreter gewählt

Erster Stellvertreter wird Norman Belas (Fraktion SPD/Volt/ Tierschutzallianz). Er erhielt 33 Stimmen, sein Kontrahent von der AfD, Hagen Kohl, erhielt 18 Stimmen. Es gab drei Enthaltungen. Zweiter Stellvertreter wird Stephan Bublitz (Fraktion Grüne/Future!). Von den 54 abgegebnen Stimmen fielen 30 Stimmen auf ihn, 16 auf seinen Mitbewerber von der AfD, Steffen Kraus. Zudem gab es acht Enthaltungen.