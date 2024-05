Wer wird am 9. Juni in den Magdeburger Stadtrat einziehen? Das Prozedere ist nicht ganz einfach.

Magdeburg. - Wer in seinem Wahlbereich die meisten Stimmen auf sich vereint, ist nicht automatisch Stadtrat. Es gibt drei Stufen, bis feststeht, welche Kandidaten im neuen Stadtparlament sitzen. Wahlleiter Tim Hoppe erklärt das nicht ganz einfache Verfahren.

Stufe 1: Die Sitze

„In der ersten Stufe werden die Stimmen der Wahlvorschläge (Partei oder Wählergruppe) im gesamten Stadtgebiet angeschaut.“ Anhand dieser Zahlen werden die Sitze berechnet. „Das heißt, ich weiß in der ersten Stufe, welche Partei beziehungsweise welcher Wahlvorschlag bekommt wie viele Sitze“, so Tim Hoppe. Seit den Kommunalwahlen 2019 ist es so, dass die CDU und SPD jeweils zehn Sitze haben, Bündnis 90/Die Grünen neun, Die Linke und die AfD acht, die FDP und die Tierschutzpartei jeweils drei, Future! und die Gartenpartei jeweils zwei Sitze und die Tierschutzpartei einen Sitz. Auch bei der am 9. Juni anstehenden Kommunalwahl gilt es wieder, 56 Sitze zu besetzen.

Stufe 2: Wahlbereiche

Ist Stufe 1 erledigt und es steht fest, welche Partei/welcher Wahlvorschlag wie viele Sitze bekommt, werde sich in der zweiten Stufe angeschaut, welche Wahlbereiche die starken der jeweiligen Partei waren. „Der stärkste Wahlbereich der Partei bekommt einen Sitz, der zweitstärkste und so weiter, bis sie alle sind“, erklärt der Wahlleiter. Es könne sein, dass ein Wahlbereich zwei Sitze auf sich vereint, weil dort viele Stimmen für eine Partei eingegangen sind. „Der Klassiker ist bei uns immer die CDU in Ottersleben, Wigbert Schwenke zieht durch seine Stärke andere mit“, so Hoppe.

Stufe 3: Stadträte

In Stufe 3 werden sich dann die Wahlbereiche – zehn gibt es in Magdeburg – genau angeschaut. In den Wahlbereichen, die Sitze bekommen haben, werde ermittelt, wer dort am besten abgeschnitten hat. „Der wird dann Stadtrat.“ Klingt einfach, erweise sich aber manchmal als schwer nachvollziehbar, weiß Hoppe. Denn: „Das kann dazu führen, dass es Akteure gibt, die in einem Wahlbereich gewonnen haben, die meisten Stimmen hatten, aber nicht Stadtrat werden, weil insgesamt der Wahlbereich zu schwach war und keinen Sitz bekommen hat.“ Am Anfang steht also der Sitz an sich für den Wahlbereich.

Es gebe immer mal wieder Bewerber, die sagen, sie hätten doch mehr Stimmen als ein Bewerber in einem anderen Wahlkreis. Und würden sich wundern, warum sie nicht in den Stadtrat kommen, der andere aber schon. Hoppe macht es an einem fiktiven Beispiel deutlich. In einem Wahlkreis hätten neun Kandidaten einer Partei jeweils 500 Stimmen bekommen, was 4.500 Stimmen für die Partei ausmache. In einem anderen Wahlkreis hätten sich die Stimmen bei neun Kandidaten ganz anders verteilt: 2.500 Stimmen seien auf einen Kandidaten gefallen, die anderen hätten jeweils nur zehn bekommen. Was 2.580 Stimmen insgesamt seien. Der Sitz geht aber an den Wahlkreis, der 4.500 Stimmen erhalten habe.

„Das rechnet alles ein System aus“, ist Hoppe froh über die Automatisierung an vielen Stellen. Das Auszählen der Stimmen vor Ort in den Wahllokalen übernehmen aber weiterhin Menschen: die, die im Wahlvorstand sitzen.