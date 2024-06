In Magdeburg bewerben sich 490 Kandidaten von 13 Parteien um 56 Sitze im kommenden Stadtrat. 189.000 Magdeburger können mitentscheiden. Wie wird die Wahl ausgehen?

Kommunalwahl in Magdeburg: Wer schafft den Sprung in den Stadtrat? Ergebnisse ab 9. Juni hier

Das Rathaus in Magdeburg. Hier tagt der Stadtrat. Seine neue Zusammensetzung wird bei der Kommunalwahl 2024 entschieden.

Magdeburg. - In Magdeburg wird am Sonntag, 9. Juni, der Stadtrat gewählt. Die 189.000 Wähler bestimmen durch ihre Wahl, wer am Ende die 56 Sitze im Stadtrat bekommt.

Wer gewinnt diese Wahl? Wer ergattert einen Sitz? Wo sind die Hochburgen der einzelnen Parteien und Wählergemeinschaften? Hier finden Sie am Abend des 9. Juni und in den Tagen darauf immer die aktuellsten Ergebnisse.

Wie hat Magdeburg bei der Stadtratswahl gewählt?

Wer hat viele Sitze im neuen Stadtrat?