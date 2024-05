Der Kommunalrechtler Prof. Oliver Junk von der Hochschule Harz erklärt im Gespräch mit der Volksstimme, warum die Demokratie in der Krise steckt, Kommunalwahlen gerade deshalb wichtig sind , und die Deutschen sich wieder mehr in der Kommunalpolitik engagieren müssen.

Oliver Junk ist Professor für Verwaltungsrecht, Schwerpunkt Kommunalrecht an der Hochschule Harz. Er war zehn Jahre lang Stadtrat in Bayreuth und später zehn Jahre lang Oberbürgermeister in Goslar.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt werden am 9. Juni die Kommunalparlamente gewählt. Warum diese Wahl nicht weniger wichtig ist als die Bundestagswahl und was man über Kommunalpolitik wissen sollte, darüber spricht mit der Volksstimme Oliver Junk, Professor für Kommunalrecht an der Hochschule Harz, jahrelang selbst Stadtrat und Oberbürgermeister. Das Gespräch führte Redakteurin Petra Waschescio.