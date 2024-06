PODCAST „WAHL LOKAL“ Mit Video: Bundesgartenschau-Kosten in Dessau-Roßlau vor Wahl umstritten

In Dessau-Roßlau klafft ein dickes Loch in der Stadtkasse. Dennoch soll auch mithilfe eigener Investitionen 2035 die Bundesgartenschau in der Doppelstadt ausgerichtet werden. Das sorgt kurz vor der Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt 2024 für Diskussionsstoff.