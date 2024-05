Halle (Saale)/MZ/VS - In Sachsen-Anhalt gab es Ende 2023 rund 16.800 Lehrkräfte. Viele von ihnen kämpfen mit den Problemen des Schulalltags - und manche werden von Eltern und Schülern bedroht oder sogar angegriffen. Das berichtet Malte Gerken, selbst Lehrer und stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Sachsen-Anhalt..

Wer kennt sie nicht: Eltern, die ihre Kinder nicht nur zur Schule, sondern auch direkt ins Klassenzimmer bringen und in ihrer Fürsorgepflicht den nachfolgenden Verkehr vor dem Schulgebäude völlig vergessen, während sie den Lehrern erklären, wie sie ihren Job zu machen haben. Helikopter- oder Schneepflugeltern sind an vielen Schulen ein Ärgernis. Aber das sind Probleme, „die kann man aushalten. Viel schlimmer ist es, wenn Lehrer von Eltern oder Jugendlichen bedroht werden“, sagt Gerken im Podcast „Wahl lokal“ der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme.

Physische und psychische Gewalt an Schulen

Im Podcast „Wahl lokal“ werfen die Moderatoren Stefan B. Westphal und Anna Petersen gemeinsam mit ihren Gästen im Vorfeld der Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt jede Woche einen Blick auf andere Themen und Probleme im Land. Eines davon sind die Sorgen und Nöte der Lehrer und Erzieher in Sachsen-Anhalt - und warum sie sich manchmal allein gelassen fühlen.

So berichtet Malte Gerken von physischer und psychischer Gewalt an Schulen, mit der Lehrer oft völlig allein gelassen werden. Von Drohungen der Eltern über Demütigungen in sozialen Medien bis hin zu körperlichen Angriffen müssten Lehrer vieles ertragen. „In meiner Schule würde ich sagen, sprechen wir über Einzelfälle. In der Gesamtheit, würde ich sagen, sprechen wir über Alltag."

Gewerkschafter fordert mehr Hilfe von der Politik

Der Gewerkschafter fordert mehr Hilfe von der Politik und für die Lehrer, „dass sie sich nicht selber um eine Antwort kümmern müssen, nicht selber Strafanzeige stellen müssen und auch das Gefühl haben, dass sie dort gehört werden“

Warum dabei auch der Personalschlüssel eine wichtige Rolle spielt - und was die Politik tun kann, um junge Menschen für den Beruf zu begeistern, ist Thema des Podcasts „Wahl lokal“, der überall dort zu finden ist, wo es Podcasts gibt.