„Wahl lokal“ startet im Salzlandkreis weiter durch: Nach dem Auftakt zum Bildungsnotstand geht es am nächsten Mittwoch in der zweiten Folge um den Wohnungsmarkt im Salzlandkreis. Gibt es auch da eine Not? Findet jeder die Wohnung, die er braucht? Und was ist eigentlich aus dem Bau-Boom geworden? Das Video zum Talk sehen Sie am Mittwoch um 18 Uhr live.

Bernburg. - Ist der Bau-Boom im Salzlandkreis mit den höheren Zinsen zu Ende? Oder beginnt er jetzt erst richtig, wenn Avnet und Intel in die Region kommen und Platz für ihre Mitarbeiter brauchen? Wie ist die Situation am Wohnungsmarkt?

Findet wirklich jeder die passende Wohnung für sich und seine Familie in Bernburg, Aschersleben, Staßfurt und Schönebeck? Und wie klappt es mit den Vermietern? Welche Wege gehen eigentlich die Wohnungsbaugesellschaften in unserer Region?

Mit dem Thema „Wohnungsmarkt in Not im Salzland?“ setzen wir im Rahmen von „Wahl lokal“ am Mittwoch die vierteilige Reihe von Online-Talks zu wichtigen Themen aus der Region rund um die Kommunal- und Europawahl am 9. Juni fort.

In der zweiten Folge, die Sie am Mittwoch ab 18 Uhr live sehen können, werden Mike Eley, Geschäftsführer der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH (AGW), sowie Michael Haßkerl, Vorstandsmitglied der Salzlandsparkasse, zu Gast sein.

Teil 1: Bildungsnotstand und Fachkräftemangel

Mit dem Thema „Wie treffen den Salzlandkreis Bildungsnotstand und Fachkräftemangel?“ startete in der vergangenen Woche im Rahmen von „Wahl lokal“ am Mittwoch die vierteilige Reihe von Online-Talks zu wichtigen Themen aus der Region rund um die Kommunal- und Europawahl am 9. Juni. Hier sehen Sie noch mal das Video vom ersten Talk:

Immer mittwochs ab 18 Uhr sprechen wir mit Menschen aus dem Salzlandkreis über Themen, die die Region bewegen. Auch die Zuschauer, die den Livestream im Internet verfolgen, können sich mit Fragen einschalten.

Live war der Online-Talk am Mittwoch, 8. Mai, ab 18 Uhr hier oder auf „Sachsen-Anhalt aktuell“, dem neuen gemeinsamen Youtube-Kanal von MZ und Volksstimme zu sehen. Aber auch jetzt ist das Video noch abrufbar.