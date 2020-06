Am Dienstag bleibt es in Sachsen-Anhalt weitgehend bedeckt. Ab dem Nachmittag sollte der Schirm nicht vergessen werden - es könnte regnen.

Leipzig (dpa) l Tagsüber bringt das Tiefdruckgebiet "Melina" nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Dienstagmorgen von Süden her viele Wolken ins Land, ab dem Nachmittag ist mit Regen und teilweise auch mit Schauern zu rechnen. Nur in der Altmark soll sich die Sonne zeigen, dort bleibt es auch weitgehend trocken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 20 Grad, in der Altmark bei bis zu 23 Grad.

In der Nacht soll es überwiegend bedeckt und verregnet bleiben, die Temperaturen können bis auf neun Grad fallen.

Wetterumschwung am Mittwoch

Am Mittwoch kündigt sich ein Wetterumschwung an. "Im Grunde ist das ein Übergangstag", sagte ein Sprecher des DWD. Am Vormittag erwarten die Meteorologen noch starke Bewölkung, ab dem Nachmittag kann sich landesweit immer wieder die Sonne zeigen. Vereinzelt ist mit Regen zu rechnen.



In den kommenden Tagen zeichnet sich dann eine allgemeine Erwärmung ab – bis zum Freitag könnten die Temperaturen auf bis zu 27 Grad klettern. Allerdings soll auch das Gewitterrisiko steigen.