Eine Chronik des Stapler-Cups

Seit 2005 werden die deutschen Meister des Staplerfahrens gekrönt. Der erste Wettbewerb fand noch in Hannover statt, im Folgejahr wechselte die Veranstaltung auf das Schlossgelände in Aschaffenburg und blieb fortan dort.

Über die Jahre kamen verschiedene Kategorien dazu: 2007 begann die „International Championship“, bei der Teams verschiedener Länder gegeneinander antraten. Im Jahr 2014 wurde sie in Einzel- und Teamvarianten aufgeteilt, was in diesem Jahr zum zweiten Mal passiert. 2008 folgte die „Firmen-Team-Meisterschaft“ für Unternehmen. Die derzeit jüngste Kategorie ist die „Deutsche Meisterschaft der Staplerfahrerinnen“, die 2015 eingeführt wurde – an der Meisterschaft im Staplerfahren können jedoch weiterhin Männer und Frauen teilnehmen. In den ersten drei Jahren ging der Titel an Stefanie Schuster, die schon 2006 als erste Frau zum Stapler-Cup antrat.

Die meisten Gewinner des vergangenen Jahres bekamen ihre ersten Meistertitel. Sie gingen an Thomas Kirsten (Deutscher Meister), Anna-Lena Wisser (Deutsche Meisterin) und SMP (Firmen). Die Weltmeisterschaft ging zum achten Mal an das deutsche Team.