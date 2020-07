Andreas Meyer musste seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und staatliche Hilfe in Anspruch nehmen. Foto: Tony Kreusch

Geschäftsführer Andreas Meyer vom Autohaus aus Klötze genießt die Ruhe in der Altmark

Klötze l Die Volksstimme fragt Betroffene, wie sich die Corona-Krise auf ihre Arbeit auswirkt. Das Gespräch führte Leonie Dreier.

Volksstimme: Wie geht es Ihnen?

Andreas Meyer: Gut. Meine Kollegen und ich sehen das nicht so verbissen. Wir denken positiv und machen das Beste aus der Zeit.

Wie hat sich die Pandemie auf Ihr Geschäft ausgewirkt?

Wir hatten für anderhalb Monate Stillstand im persönlichen Verkauf, das gab es noch nie. Wir durften nur per Telefon oder online Autos verkaufen. In diesem Jahr feiern wir 30-jähriges Betriebsjubiläum und zum ersten Mal mussten wir unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Zudem habe ich staatliche Hilfe beantragt.

Wie groß ist Ihr Unternehmen?

Wir haben 23 Mitarbeiter.

Wie war der Kundenkontakt während der Schließung?

Die Werkstatt durfte weiterhin Kunden empfangen, aber der Ausstellungsraum war zu.

Kommen jetzt mehr Kunden, weil die Mehrwertsteuer gesenkt ist?

Ja. Seitdem wir wieder verkaufen dürfen, kommen auch wieder Kunden. Die staatliche Prämie für Elektro-Autos wirkt sich positiv aus. Die Leute kaufen Fahrzeuge.

Was macht die aktuelle Situation mit Ihnen?

Die Zeit hat auch was Gutes. Ich bin runtergekommen. Früher lebte ich nach dem Motto: schneller, besser, höher, weiter. Jeder musste jeden überbieten. Ich hoffe, dass dieser Druck künftig nicht mehr so massiv ist.

Was sehen Sie positiv an der Pandemie?

Die Ruhe (schweigt). Wir leben hier sehr ländlich und so ging alles zu Hause mit Hof und Garten normal weiter.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Eine Lösung für die massiven Geldausgaben der EU. Ich weiß nicht, wie das zurückgezahlt werden soll. Aber vielleicht hat die Politik schon einen Plan, den ich nicht kenne.

Kennen Sie jemanden, der an Corona erkrankt war oder ist?

Nein, ich kenne niemanden.Und meine Bekannten ebenfalls nicht.