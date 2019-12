Östersund (dpa) - Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer startet nach seinem Ausfall am ersten Weltcup-Wochenende nun am Mittwoch in die neue Saison.

Der 32-Jährige meldete sich fit für den schweren Einzel von Östersund (16.15 Uhr/ZDF und Eurosport). Der Harzer hatte aufgrund eines viralen Magen-Darm-Infekts auf seinen Einsatz in der Mixedstaffel am Samstag und im Sprint tags darauf verzichten müssen.

Über 20 Kilometer hatte Peiffer im Frühjahr in Östersund den WM-Titel gewonnen, bleibt nun aber recht bescheiden. "Ich erwarte mir nicht ganz so viel, weil ich nicht weiß, wie ich den Einzel rumbringen kann", sagte der Routinier.

