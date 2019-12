Alta Badia (dpa) - Die Abfahrt aus Gröden soll am 27. Dezember in Bormio nachgeholt werden. "Ich kann das Ersatzrennen in Bormio noch nicht bestätigen, aber wir arbeiten daran", sagte der Renndirektor des Skiweltverbands, Markus Waldner, bei der Mannschaftsführersitzung.

Das Rennen soll im Gegensatz zur ohnehin geplanten Weltcup-Abfahrt am 28. Dezember nicht über die volle Distanz gehen. Das sei sonst zu anstrengend, sagte Waldner. Am Sonntag (29.) folgt in Bormio noch eine Kombination. Der Wettkampf in Gröden hatte am Samstag wegen anhaltender Schnee- und Regenfälle abgesagt werden müssen.

