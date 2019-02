Angeschlagen in Are: Ski-Ass Marcel Hirscher. Foto: Herbert Neubauer/APA Herbert Neubauer

Are (dpa) - Österreichs Ski-Ass Marcel Hirscher ist kurz vor seinem ersten Start bei der WM in Are erkrankt. Wie sein Sprecher mitteilte, ist der Doppel-Olympiasieger und Gold-Favorit erkältet und hat Halsweh.

Der 29-Jährige sagte deshalb als Vorsichtsmaßnahme eine geplante Pressekonferenz ab. Sein Start im Riesenslalom am Freitag sei aber nicht gefährdet. "Nach Beratung mit dem Physio hat man gesagt, es ist gescheiter, er macht eine Pause, um Freitag voll fit zu sein. Das ist im Prinzip alles", sagte der Sprecher. Hirscher ist Titelverteidiger in Riesenslalom und Slalom.

Homepage Ski-WM 2019

Wettkampfprogramm Ski-WM als pdf

Weltcup-Wertung

Homepage Skiweltverband FIS

Nachrichten auf der Homepage des Deutschen Skiverbandes

Athleten Deutscher Skiverband