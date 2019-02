Are (dpa) - Der frühere Skirennfahrer Ingemar Stenmark glaubt, dass Mikaela Shiffrin seinen Siegrekord im Weltcup deutlich überbieten wird.

"Ich denke, dass Shiffrin mehr als 100 Rennen gewinnen wird", sagte der 62-jährige Schwede bei den Weltmeisterschaften in Are. Stenmarks Bestwert liegt bei 86 Erfolgen. Die zurückgetretene Lindsey Vonn kam mit 82 Siegen nicht an den Rekord des Skandinaviers heran. Stenmark war von 1975 an mehr als ein Jahrzehnt lang das Maß der Dinge.

Als beste Rennfahrerin der Gegenwart steht Shiffrin aktuell bei 56 Weltcupsiegen, ist aber erst 23 Jahre alt. Die Amerikanerin scheint in der Form ihres Lebens zu sein, sie gewann in diesem Winter bereits 13 Weltcups und am vorigen Dienstag WM-Gold im Super-G. Im Riesenslalom am Donnerstag und im Slalom am Samstag ist sie erneut Top-Favoritin.

