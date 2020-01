Zu wenig Schnee und zu hohe Temperaturen sorgen bei den Veranstaltern der Winter-Weltcups in Oberhof oder Dresden für große Probleme. Vor allem eine Maßnahme wird von Umweltverbänden kritisch gesehen.

Oberhof/Dresden (dpa) - Der Wirbel um mit Schnee beladene Lastwagen hat wohl auch Biathlon-Bundestrainer Mark Kirchner nicht gefallen.

Dass für die Weltcups in Oberhof oder die Wettkämpfe der Skilangläufer am Wochenende in Dresden mit tonnenweise Kunstschnee nachgeholfen werden musste, sorgte für viel Kritik von Umweltschützern. Ein ziemlich genervter Kirchner forderte angesichts des Klimawandels eine klarere Strategie für den Wintersport. "Will man für die Region, für Deutschland oder auch international weiter Wintersport betreiben oder will man es nicht?", sagte er im thüringischen Oberhof. "Alles andere ist ein Gewäsch oder ein Zug, auf den man jetzt aufspringt, und nicht die Realität im Auge behält."

Politiker, Sportpolitiker und andere Funktionäre müssten sich grundsätzlich überlegen: "Wenn man Weltmeisterschaften und andere Veranstaltungen in Regionen ausrichten möchte, wo es eher dünn mit Schnee ist, und dann diese Klimathematik in den Vordergrund schiebt, müssen wir sagen: Dann machen wir komplett zu", sagte Kirchner und fügte ein Beispiel an: "Auch wenn hier ein Meter Schnee liegt, funktioniert so eine Großveranstaltung nicht klimaneutral. Und da muss man sich grundsätzlich erstmal im Kopf klar sein, was man will."

Aufgrund des akuten Schneemangels und zu milder Temperaturen sind die Top-Veranstaltungen aktuell noch belastender für die Umwelt. Weil im Thüringer Wald kaum Schnee liegt und auch die Produktion der 37 Schneekanonen nicht ausreichte, wurde der für die World Team Challenge produzierte Kunstschnee auf mehr als 30 Lkw aus dem 400 Kilometer entfernten Gelsenkirchen nach Oberhof gefahren. Für den Skilanglauf-Weltcup am Dresdner Elbufer waren seit Mittwoch 15 Lastwagen im Einsatz, um die 4500 Kubikmeter Kunstschnee vom Dresdner Flughafen zu der Langlaufstrecke vor der Altstadtkulisse zu fahren.

Die Maßnahme in Oberhof sei "angesichts des auch in Thüringen spürbaren dramatischen Klimawandels nicht mehr zu verantworten", sagte Burkhard Vogel, Landesgeschäftsführer des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Thüringen der "Bild". Auch der BUND in Sachsen hat Vorbehalte: Wintersport sei generell kritisch zu betrachten, weil er in Zeiten des Klimawandels nur noch mit "massiver ?technischer Unterstützung" möglich sei, erklärte der Vorsitzende Felix Ekardt.

Abhilfe in Oberhof soll künftig ein zweites Schneedepot schaffen. Der Ort im Thüringer Wald richtet im Februar 2023 die WM aus, spätestens dann müssen bei fehlendem Schneefall größere Vorräte vorhanden sein, um aufwendige Transporte zu verhindern und Planungssicherheit zu garantieren. Der Deutsche Skiverband mache sich "nicht erst seit gestern und nicht erst seit Greta" Gedanken, "wie wir unseren Sport nachhaltig gestalten", sagte Stefan Schwarzbach, Vorstand Kommunikation im DSV. "Mit Maß und Ziel, aber ohne dass es in Aktionismus ausartet", müsse man sich ans veränderte Klima anpassen. Dafür arbeite der DSV eng mit Experten und Klimaforschern zusammen.

Die Notfallmaßnahmen nehmen jedoch zu. Auch vor dem ersten Springen der Vierschanzentournee Ende Dezember in Oberstdorf brachten Lastwagen von Parkplätzen Schnee zur Hauptschanze. Der Weltcup in Titisee-Neustadt am nächsten Wochenende kann nur aufgrund der ausreichenden Schneedepots durchgeführt werden, auch dort gibt es aktuell keinen Naturschnee. Keine Probleme werden in der kommenden Woche beim Biathlon-Weltcup im bayerischen Ruhpolding erwartet.

Nicht nur Olympiasiegerin Kati Wilhelm gab zu bedenken, was alles "an dieser Veranstaltung für Oberhof, viele Vereine und die Nachwuchsarbeit dranhängt". Die Strecken in Oberhof werden nach dem Wochenende auch von den Vereinen der Region zum Training und für Nachwuchsrennen genutzt, auch in Dresden können sich Hobbyläufer nach den Profis auf der künstlichen angelegten Loipe versuchen.

Skiweltcup

Biathlon-Weltcup Oberhof

Biathlon-Weltcup Ruhpolding