Trägt die deutsche Fahne in Seefeld: Kombinierer Johannes Rydzek. Foto: Hendrik Schmidt Hendrik Schmidt

Seefeld (dpa) - Der Kombinierer Johannes Rydzek trägt bei der Eröffnungsfeier der 52. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld die deutsche Fahne. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit.

Der 27 Jahre alte Oberstdorfer hatte bei den Titelkämpfen in Lahti vor zwei Jahren vier Goldmedaillen abgeräumt und war damit zum erfolgreichsten Kombinierer der WM-Geschichte aufgestiegen. "Das ist auf jeden Fall cool. Das ist schön und ich freue mich, das Flair aufsaugen zu dürfen. Das ist ein schöner Start in eine hoffentlich tolle WM", sagte Rydzek. Die Eröffnungsfeier findet an diesem Mittwoch um 18.00 Uhr statt.

Infos zur Nordischen Ski-WM in Seefeld

Zeitplan der Nordischen Ski-WM