Dresden (dpa) - Für den Skilanglauf-Weltcup am Dresdner Elbufer an diesem Wochenende sind Tonnen von Kunstschnee angeliefert worden. Zwei Pistenbullys sind im Einsatz, um die 650 Meter lange Strecke zu präparieren.

"Wir sind fast fertig, es kann losgehen", sagte Skiweltcup-Sprecherin Daniela Möckel. Seit Mittwochabend sind 15 Lastwagen im Einsatz, um die 4500 Kubikmeter Kunstschnee vom Dresdner Flughafen zu der Langlaufstrecke vor der Altstadtkulisse zu fahren. Achtmal ist jedes Fahrzeug unterwegs, um die Schneemassen zu transportieren.

In einem Hangar am Dresdner Flughafen wurde der Schnee von zwei speziellen Schneeproduktionsanlagen hergestellt. Seit Ende November laufen die Maschinen. Kritik von Umweltverbänden an der Aktion nehme man ernst, so Möckel. Daher wurden der Kunstschnee den Angaben zufolge aus grünem Strom und mit 3000 Tonnen Regenwasser erzeugt.

Zum FIS Skiweltcup treffen sich am Wochenende in Dresden mehr als 170 Athleten aus 24 Nationen. Los geht es am Freitagabend mit einem 100-Meter-Sprint. Auch der momentan laufenden Biathlon-Weltcup in Oberhof konnte nur mit Kunstschnee abgesichert worden. 2000 Kubikmeter Schnee waren vom Schalker Fußballstadion, wo Laura Dahlmeier kurz vor dem Jahreswechsel bei der World Team Challenge ihren endgültigen Abschied vom Biathlon gefeiert hatte, auf mehr als 30 Lastwagen in den Thüringer Wald transportiert worden.