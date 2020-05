Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Montag einen starken Wochenauftakt hingelegt. Mit besser als befürchteten japanischen Wirtschaftsdaten im Rücken gaben sich Anleger wieder optimistischer für einen Weg aus der Viruskrise.

Der deutsche Leitindex baute seine Gewinne bis zum Nachmittag auf 4,1 Prozent aus. Damit notierte er zuletzt bei 10.892,59 Punkten. Er machte damit seine Verluste aus der Vorwoche fast komplett wett. Für den MDax ging es um 2,05 Prozent bergauf auf 23.748,44 Punkte.

Der EuroStoxx stieg um 3,42 Prozent auf 2865,51 Zähler. In New York steuert der Dow Jones Industrial vorbörslich auf einen etwa drei Prozent höheren Start zu. Aus der Konjunkturskepsis, die in der Vorwoche die Anleger hemmte, wurde nun wieder mehr Optimismus, dass sich die Wirtschaft angesichts der Lockerungen in der Viruskrise auf den Erholungsweg begeben kann.

Einen Erholungsversuch starteten im Dax mit plus 7,6 Prozent auch die Wirecard-Aktien. Im MDax nahm die Erholung von Thyssenkrupp ihren Lauf mit einem Anstieg um 9,2 Prozent. Der kriselnde Industriekonzern erwägt offenbar einen erneuten Versuch, einen Fusionspartner für seine Stahlsparte zu finden.

Die Liste der deutlichen Kursgewinne bei Aktien, die zuletzt schwer gelitten hatten, ließ sich beliebig verlängern. Auch die Papiere der Deutschen Bank und der Autobauer VW, Daimler und BMW gehörten im Dax mit Gewinnen zwischen 5,4 und 7,3 Prozent zur Spitzengruppe. Fraport und Dürr waren weitere Kandidaten im MDax, genauso wie Ceconomy und Leoni im SDax - alle mit Kurssprüngen von zehn Prozent oder mehr.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite betrug die Umlaufrendite konstant minus 0,54 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,03 Prozent auf 145,50 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,07 Prozent auf 173,66 Punkte nach. Der Kurs des Euro stand am Nachmittag bei 1,0839 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0798 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9261 Euro.