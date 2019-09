Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat zu Wochenschluss an seine freundliche Tendenz vom Vortag angeknüpft.

Nach dem Sprung über die 12.300 Punkte baute der deutsche Leitindex sein Plus am Freitag aus. Zuletzt gewann er 0,77 Prozent auf 12 382,58 Punkte. Sein bisheriges Wochenminus konnte er so auf 0,7 Prozent eindämmen. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,43 Prozent auf 25.810,63 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx legte 0,23 Prozent auf 3540,18 Zähler zu.

Der Kapitalmarkttag von BASF sorgte bei Anlegern in der Chemiebranche für gute Laune. Im Schlepptau der 2,3 Prozent höheren BASF-Aktien rückten zum Beispiel auch Covestro um 2 Prozent vor. Auf Beifall stießen Details von BASF zur Trennung von der Bauchemiesparte sowie zum Ergebnisbeitrag der angekündigten Sparmaßnahmen.

Auf der anderen Seite wurden Infineon mit minus 1,4 Prozent belastet davon, dass der US-Wettbewerber Micron wegen der Risiken des Handelskonflikts einen enttäuschenden Gewinnausblick abgab.

Im MDax sorgte die Commerzbank mit dem nun näher erläuterten Umbau für Gesprächsstoff. Die Details kamen bei Anlegern zumindest nicht negativ an, die Aktie schaffte es nach anfänglichen Verlusten mit 0,3 Prozent in die Gewinnzone.

Osram zogen angesichts des zugespitzten Bieterkampfes um den Lichtspezialisten um 4,7 Prozent an. Nachdem zuletzt Finanzinvestoren ein Gegengebot angekündigt hatten, erhöhte der Chipkonzern AMS seine Offerte nun auf 41 Euro je Aktie. Dem näherte sich die Aktie mit zuletzt 40,62 Euro.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite auf minus 0,58 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,01 Prozent auf 146,02 Punkte. Der Bund-Future legte leicht um 0,03 Prozent auf 174,32 Zähler nach. Der Euro hat sich am Freitag etwas erholen können, nachdem er in der Nacht zuvor mit 1,0905 US-Dollar auf ein neues Zweijahrestief gefallen war. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0946 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs tags zuvor auf 1,0938 Dollar festgesetzt.