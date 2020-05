Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa Fredrik von Erichsen

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat keine klare Richtung gefunden. Während sich Anleger wie schon zu Wochenbeginn weiter vor einer zweiten Corona-Welle fürchten, hellten gute Unternehmensnachrichten die Stimmung etwas auf.

Der deutsche Leitindex pendelte um seinen Vortagesschluss und notierte am Mittag 0,16 Prozent tiefer bei 10.807,52 Punkten. Für den MDax ging es um 0,26 Prozent auf 23.804,81 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hingegen bewegte sich kaum vom Fleck.

Die Deutsche Post schnitt im ersten Quartal beim Umsatz besser ab als erwartet. Der Logistikkonzern halte sich gut in dem wegen der Covid-19-Krise herausfordernden Marktumfeld, schrieb Daniel Roeska vom US-Analysehaus Bernstein Research. Die Aktien der Deutschen Post zogen an der Dax-Spitze um 3,8 Prozent an.

Demgegenüber hinterließen die Schäden und Marktturbulenzen infolge der Coronavirus-Pandemie bei der Allianz deutliche Spuren im Schaden- und Unfallgeschäft und in der Lebensversicherung. Für die Anteilsscheine ging es am Dax-Ende um mehr als drei Prozent nach unten.

Klares Schlusslicht im MDax waren die Aktien von Thyssenkrupp, die um knapp zehn Prozent absackten. Der in der Krise steckende Stahl- und Industriekonzern war noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht.

Ein gesunkener Containerumschlag durch die Corona-Krise und Stürme über Nordeuropa brockten dem Hamburger Hafenbetreiber HHLA schon im ersten Quartal einen herben Gewinneinbruch ein. Mit einem Minus von rund zehn Prozent übernahmen die Papiere die rote Laterne im Nebenwerteindex SDax.

Abseits der Berichtssaison sorgten SNP und ProSiebenSat.1 für Aufmerksamkeit. Der US-Finanzinvestor KKR baut seine Investments in der deutschen Medienbranche aus und sicherte sich Anteile an der TV-Sendergruppe ProSiebenSat.1. Deren Aktien avancierten im MDax mit einem Plus von 14 Prozent zum klaren Spitzenreiter.

Bei dem seit Kurzem im SDax notierten IT-Berater SNP gab es eine überraschende Personalie: Der frühere Siemens-Chef Klaus Kleinfeld verlässt den Verwaltungsrat nach nicht einmal einem Jahr. Die Anteilsscheine sackten um knapp fünf Prozent ab.